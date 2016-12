Un joyeux Noël avec la Christmas Box by Monoprix

Au mois de décembre, Monoprix joue les Pères Noël en avance pour offrir à ses meilleures clientes une jolie box remplie de produits qui nous font de l'œil depuis les rayonnages. 1 200 personnes recevront courant décembre une Christmas Box, tandis que 50 exemplaires seront mis en jeu sur les réseaux sociaux, du 14 au 20 décembre prochain.



Mais au juste, il y a quoi, dans cette box ? Attention, la liste est longue !



Côté make-up :

Un rouge à lèvres Rouge Edition Aqua Laque de Bourjois

Un crayon à sourcils Brown Artist de L'Oréal Paris

Un crayon khôl smoky Monop' Make-Up

Une base peel off Monop' Make-Up, qui permet de retirer le vernis à paillettes sans dissolvant

Un vernis à ongles Love Glitter de Rimmel



Côté soins :

Un shampoing à l'huile d'argan d'OGX

Un sérum Revitalift Filler de L'Oréal

Une crème anti-âge Lierac

Un lait pour le corps parfumé Avène

Une brume d'eau thermale Avène

Une crème pour les mains Weleda



Le tout accompagné d'un parfum signé Little Adopt, et de plusieurs petits goodies : une jolie pochette, des magnets, des Lego, du chocolat...



Alors, si vous ne faites pas partie des meilleures clientes de Monoprix, gardez un oeil attentif sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram de la marque. Il serait dommage de passer à côté d'une si jolie occasion, non ?