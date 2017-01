Un nuage dans sa maison !

En Nouvelle-Zélande, l'artiste et designer Richard Clarkson s'est associé à Crealev - une société spécialisée dans la fabrication de produits à lévitation magnétique - pour créer Making Weather, un haut-parleur flottant magique imitant un nuage d'orage, des tonnerres inclus et tout et tout !

Clarkson avait déjà présenté ce haut-parleur unique il y a deux ans, mais à l’époque, au lieu de léviter, il était suspendu au plafond avec une corde. C'est grâce à la technologie de Crealev qu'il a pu mettre à jour sa création et fabriquer ainsi un véritable nuage d'orage suspendu.

Le dispositif de lévitation est fabriqué à la main en fibres de polyester et est contrôlé via Bluetooth. La base ovale et le nuage contiennent tous deux des aimants qui font tourner et planer la masse cotonneuse à 5 cm du sol.

Comble du raffinement, les lumières LED sont réactives au rythme de la musique et simule la foudre en rythme !

Making Weather est encore en phase de prototype, mais leurs créateurs espèrent qu'il deviendra bientôt disponible dans le commerce. Nous aussi !