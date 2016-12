Une boutique de literie design ouvre à Paris !

C’est au 37 rue du Commerce dans le 15ème arrondissement que vient d’ouvrir le 1er Showroom Dorelan Bed. Ses 200 m2 sont dédiés exclusivement à la découverte des plus beaux et confortables lits design de la

marque tels que Debbie avec ses allures de « Chesterfield », Spoom High et sa tête de lit en forme d’oreiller géant ou encore le très majestueux Brighton.

Les lits Dorelan Bed offrent un confort exceptionnel avec leur technologie issue de collaborations avec d'importants instituts de recherche et les meilleures universités d'Italie.



Oreillers ou encore linge de lit sont également disponibles dans cette jolie boutique, ouverte 7 jours sur 7.