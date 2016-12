Une chevelure de sirène, même au soleil !

La petite révolution : un masque en spray !

Pas le temps de se faire un masque après son shampooing ? Revlon Professional a inventé le tout premier masque en spray dans la marque UniqOne, à appliquer sur cheveux mouillés ou secs, qui répare, fait briller, hydrate, démêle, discipline les frisottis en quelques coups de spray. Le produits idéal pour les pressés à utiliser cet été !

Disponible en 3 senteurs : classique, Coco et Fleur de Lotus.

16,70€ les 150 ml

Coquillages et … spray biphasé

Pendant les longues heures de farniente à la plage ou en bord de mer, les cheveux sont mis à rude épreuve : entre le soleil, le vent, le sel ou encore le sable et l’humidité, nos cheveux deviennent secs et rebels. Revlon Professional a mis au point un spray biphasé enrichi en kératine, qui protège des rayons UVA et UVB.

Enrichi en kératine, il démêle, répare, hydrate et protège les cheveux du soleil. Sa formulation en deux phases assure démêlage et brillance et hydratation et nutrition en quelques coups de spray !

C’est le produit incontourable à emmener dans votre vanity pour les vacances, pour protéger et hydrater votre chevelure de sirène en vacances.

Conseil

A appliquer plusieurs fois dans la journée ou en guise de démêlant après la douche pour avoir des cheveux soyeux et brillants !

21,20€ les 200 ml

Produits Revlon Professional en vente chez les coiffeurs partenaires.

Rendez-vous sur www.revlonprofessionalbrands.paris pour connaître le plus proche de chez vous.