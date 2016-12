Une déco so Pantone 2016 !

PartyLite - Bougie Escentiel : se consomme très lentement (40 à 60h de combustion), sa fragrance pamplemousse rosé apportera une ambiance fruitée à votre intérieur - 19,90€ le pot à bougie

Hästens - Lit 2000T : fabriqué à la main, ce lit se pare de matériaux nobles et écolos (crin de cheval, laine, coton...) mais aussi d'un joli coutil bleu vichy, nous rappelant que le printemps arrive bientôt - 21 770€ en 140x200 cm

Muuto - Vase Silent en verre : lignes design et transparence élégante - hauteur 19cm - 49 € la taille M

Delphin - Mini-purificateur : très silencieux, il permet de nettoyer l’air et de capturer la poussière par l’eau et sans filtres. Ainsi, l’air de votre maison est plus sain.Il diffuse également des huiles essentielles bio pour agir sur votre bien-être et celui de votre maison. Ces huiles permettent notamment de chasser les moustiques et les odeurs - 119€



Idée Cadeau - Fourchette pour enfant Air Force One - Pour que votre enfant fasse de ses repas un moment de légèreté - 12,90€

Blanc des Vosges - Serviettes de bain : 100% micro-coton - Rose uni - 17€ la maxi-serviette

France Canapé - Canapé Vecchio : avec ses courbes féminines et ses capitons élégants, il apportera glam' et volupté à votre salon - A partir de 1962€ en 169 cm