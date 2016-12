Une nouvelle façon de s'hydrater avec les aromatiseurs d'eau JOOST !

Son nom est facile à retenir : Joost de Forever Living. Ces nouveaux aromatiseurs d'eau vous feront boire à n'en plus pouvoir ! Leurs saveurs audacieuses ont comme un air de vacances... Et pour cause, les 2 combinaisons de fruits exotiques, ananas-coco-gingembre et myrtille-baies d'acai-citron, nous plongent aussitôt dans une ambiance estivale ! C'est simple, on s'imagine sur une plage bordée de palmiers ! Forever Living a trouvé LA solution saine pour vous hydrater avec plaisir toute l'année et vous sentir bien.

Non seulement ils plaisent aux petits et aux grands mais en plus, ils contribuent à votre bien-être et assurent un métabolisme énergétique normal en réduisant la fatigue ! En bref des sirops revisités et améliorés !

Leurs autres avantages ?

Ces produits sont nomades, pratiques et économiques ! Ils ne prennent pas de place, peuvent être emmenés partout et une seule pression suffit pour sublimer votre boisson ! Parfaits pour le goûter ou la pause au boulot !



Comment les utiliser ?

C'est très simple, il suffit de diluer une pression dans un verre de 240mL d'eau plate ou gazeuse ou tant qu'à faire, dans la boisson phare de Forever Living : L'Aloe vera gel.



JOOST : 60mL / 2 parfums au choix aux arômes naturels / 30 doses / 11,38€.



Vendus à domicile + d'infos sur : http://www.foreverliving.fr/