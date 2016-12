Une petite découverte à partager

Pour toutes celles qui sont, comme moi, accro aux lunettes. J'ai découvert un nouveau site qui propose plein de marques de lunettes de soleil et lunettes de vue à des prix nettement moins chers que chez les opticiens de ma ville. Ça s'appelle Visionet et je crois que ça existait avant sous le nom de designer seven.

Pour ma part, j'ai acheté ces lunettes de la marque Marc Jacobs. J'ai choisie une forme papillonnante vintage pour égayer mes journées au soleil !

Bref allez y faire un tour ! Moi j'y trouve toujours mon bonheur...