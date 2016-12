Une première collection de vêtements pour Joan Jett

Et oui ! La rockeuse des Blackhearts et des Runaways arécemment lancé sa collection de vêtements chez Hot Topic avec une inspirationrock n’ punk en mode Bad Reputation.Une personnalité et un style qui m’ont toujours fait tilter, c’est dire si jene pouvais passer à côté de l’info. En résumé, l’état d’esprit est jeune etrebelle, un peu dark et trèsabordable niveau prix. Il semblerait d’ailleurs que Joan Jett se soit basée surses propres tenues de scène ou sur ses inspirations de jeunesse, revisitées enmode 2014. Rien que pour ça, j’aurais adoré avoir 16 ans aujourd’hui.

Mais ça ressemble àquoi ?

Des clous, des pantalons zippés, un effet cuir. Du noir, dunoir du noir. Du rouge vif. Bon, rien à ajouter, je suis fan. De la collectionun brin androgyne au mannequin peroxydé joliment garçonne qui la présente, du smoky eye dudit mannequin au côté destroy du shooting, tout ici me susurre « ILove Rock n’Roll » et j’aime cet état d’esprit 80's qui ne fait pas dans ladentelle mais respire le hell yeah(et encore, je suis polie). J’imagine déjà les ados aux anges et les parentshurler.

Quant aux plus âgées (genre... moi ?), je ne préconise certespas le total look mais suis certaine qu’il y a quelques vêtements etaccessoires à tenter. Je lorgne particulièrement sur le pull loose à coeur, le slim zippé grenat etpourquoi pas une paire de bootscloutées ?

Pour visualiser toute la collection, ça se passe parici :

http://www.hottopic.com/hottopic/Girls/JoanJettTrippCollection.jsp

Et vous, c’est un style qui vous ressemble ?