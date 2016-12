Vernissage Emilie Ménard, hôtel de la Bretonnerie

Artiste autodidacte, les principales sources d’inspiration d'Emilie Ménard sont des jeunes femmes dont le visage exprime une véritable personnalité. S’interrogeant sur le rôle de la femme dans notre société et sur l’évolution de la féminité, elle cherche à représenter des femmes libres, émancipées et solitaires.



Elle s'inspire de l'art urbain, de la bande dessinée et du pop art pour donner vie à ses sujets. La plupart de ses peintures sont réalisées à l’acrylique et à l’huile, et elle utilise parfois des bombes aérosol ou des pochoirs pour finaliser le tableau.



L'exposition sera visible du 7 avril au 9 mai, n'hésitez pas à venir y faire un tour !





Découvrez l'artiste : www.emiliemenard.fr



Hôtel de la Bretonnerie

22 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris

De 19 h à 22 h