Wanted : la Birchbox Home du mois de Novembre !

Les adeptes de Birchbox connaissent forcément son côté beauty box : chaque mois, les abonnées reçoivent plusieurs miniatures de produits de beauté pour se chouchouter à prix mini.



Mais de temps à autres, Birchbox sort des sentiers battus, comme c'est le cas au mois de novembre avec son édition limitée Birchbox Home : une boite remplie de jolis objets pour mettre du peps dans sa cuisine. A l'intérieur, on retrouve : un mug et sa boule à thé, des cuillères doseuses, un gant de cuisine, des sets de table, du savon, un porte recettes, du thé Kusmi Tea, une préparation pour scones Marlette et enfin du Lemon Curd Kitchen Trotter !



Le tout dans une jolie boîte ouvragée et pour la petite somme de 39 euros pour les abonnées, et de 44 euros pour les non abonnées.



Elle vous tente ? Vous pourrez bientôt en profiter ! Cette édition limitée sera mise en vente le 10 novembre prochain sur l'eshop de Birchbox. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde…