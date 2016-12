YALERRI, la marque africaine qui s'impose hors de ses frontières

Imprimés traditionnels, coupes contemporaines, matières artisanales, tissus bariolés... La mode africaine est en plein essor. On compte aujourd'hui de nombreux créateurs africains qui ont su conquérir les podiums internationaux. Parmi cette nouvelle génération de style africains, la marque YALERRI s'impose incontestablement comme la grande papesse de la mode africaine en vogue.

YALERRI littéralement en Sénoufo (dialecte locale ivoirien), "Ce que l'on met sur soi". La marque incarne la quintessence de valeurs nobles de la femme d'ici et d'ailleurs, la femme bien dans son corps qui évolue dans l'air du temps. Jupe, robe, chemisier, short, ... les coupes sont modernes, travaillées pour sculpter le corps de la femme et le mettre en exergue avec distinction, chic et élégance !

Confectionnée avec d'authentiques pagnes tissés, faits mains par des petits artisans de Côte d'Ivoire, la marque revendique sa culture africaine, un héritage qu'elle modernise. On retrouve notamment dans ses collections l'association de matières urbaines comme le jeans et plus traditionnelles comme le pagne. Un subtile mélange d'influence occidentale et de symboles africains. Une double culture assumée.

Derrière cette mode métissée se cache une nouvelle affirmation de l'identité, l'assemblage de plusieurs cultures fièrement portées, celle qui promeut la mode africaine au-delà des frontières. YALERRI, une marque prescriptrice et porteuse de cette initiative originale : rassembler toutes les femmes au-delà des différences.

Contact YALERRI : https://www.facebook.com/Yalerri/