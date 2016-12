Sapin pizza boule

Rien de plus difficile que de tenir à table les enfants le soir de Noël. Alors ce sapin composé de mini-pizzas en boule va se révéler un allié de taille pour nourrir les petits et les ados ! Avec votre pâte à pizza, formez de petites boules. Creusez-les de façon à pouvoir les garnir d'un peu de sauce tomate, de jambon, de fromage... bref de tous les ingrédients que vous aimez. Refermez bien la pâte pour que la boule soit étanche et disposez-la avec ses copines de façon à dessiner un sapin. A la sortie du four, rajoutez des herbes fraîches pour la touche de vert !

(source)