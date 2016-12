Campagne publicitaire truculente de Spotify

Big Brother is watching you. Mais Spotify aussi ! Le géant suédois du streaming musical dévoile dans sa dernière campagne publicitaire les habitudes les plus drôles ou insolites de ses utilisateurs. Après analyse des stats, on sait désormais que quelqu’un a une playlist nommée “Coup d’un soir avec Jeb Bush comme s’il était une James Bond Girl dans un casino européen“, ce qui laisse songeur... ou encore que presque 4000 Britanniques ont écouté “It’s the End of the World As We Know It” de R.E.M. le jour du Brexit.