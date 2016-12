Découvrez le travail magnifique de Yakovlev et Aleeva

Ce couple russe, basé à Moscou, crée des clichés étonnants. Le photographe Andrey Yakovlev et le directeur artistique Lili Aleeva, également connu sous le nom de Yakovlev et Aleeva, travaillent ensemble pour le plus grand plaisir de nos yeux. Pour cette série de photo de Pâques, le duo a marié la haute couture avec les traditions russes, pour obtenir ces images colorées et poétiques. (source)