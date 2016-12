Kazuaki Horitomo

L'artiste, qui vit en Californie, reste attaché à la tradition japonaise de tebori (qui est une technique de tatouage à la main). Il n'hésite pas à mettre en abîme ces représentations de chats avec des tatouages tebori sur d' autres chats...

Momoncat possède également une boutique où on peut acheter des produits dérivés de son travail : tee-shirts, poster et même son livre qui répertorie le plus beau de son oeuvre.

