Un furoshiki à la japonaise

On appelle furoshiki cette technique japonaise de pliage du tissu qui permet de transporter traditionnellement les bento, les vêtements, mais aussi les cadeaux. La technique peut varier suivant la forme de l’objet à empaqueter. Avec un carré de tissu, ou un foulard, et à l’aide de nœuds, on crée un emballage ravissant. Et on offre aussi le carré de tissu !

Furoshiki en tissu