Le pot de fleurs

A Noël aussi, on offre des plantes ! C’est la saison des jacinthes odorantes ou des poinsettias flamboyants. Pour faire de cette plante un cadeau plus personnel, on customise un pot en terre banal. En le peignant de noir, on le transforme en tableau d’écolier, où on peut écrire un message qui dit merci ou quelques souhaits pour la nouvelle année toute proche.

source