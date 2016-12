Des feuilles pleines de poésie

Elle raconte sa démarche sur le site de Bored Panda : « Cette semaine a été super difficile. J'étais émotionnellement épuisé comme tout le monde. L'apathie post-électorale couplée avec quelques décisions personnelles que j'ai dû prendre.

C'est pourquoi j'ai créé ce projet de 86 feuilles avec des citations manuscrites de poésie. Je les ai laissées dans 5 parcs à Manhattan, Washington Square, Union Square, Madison Square, Bryant Park et Tompkins Square. Je parie que la plupart des feuilles n'ont jamais été remarquées, mais quelques-unes d'entre elles pourraient faire sourire quelqu'un et réfléchir. Nous avons tous besoin d'une façon de faire face et de gérer nos émotions, surtout quand ne peut pas se permettre de consulter un thérapeute. »

