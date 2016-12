Chauve-souris enceinte passée aux rayons X

Le saviez-vous ? Les chauves-souris représentent un cinquième des mammifères et font partie du groupe le plus important après celui des rongeurs. Ces animaux vivent la nuit et sont souvent capables d'écholocation pour s'orienter dans le noir (pour repérer proies et obstacles).

Phénomène un peu surprenant, les femelles gardent en elles le sperme collecté jusqu’aux beaux jours. Quand les conditions idéales sont remplies (chaleur, nourriture abondante, tranquillité…), le sac à sperme s’ouvre et la fécondation peut avoir lieu. Les chauves-souris ne donnent naissance qu’à un seul petit (les cas de gémellité sont rares, sauf chez les pipistrelles). Les bébés naissent nus et aveugles. Les mamans accouchent la tête en bas et les bébés doivent s’accrocher sinon ils terminent leur course au sol…Les pères sont absents et les petits sont élevés dans des colonies maternelles.