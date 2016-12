Incroyable ! Cassandra De Pecol, une américaine de 27 ans, est sur le point de devenir la première femme à visiter chaque pays sur Terre, en un temps record !

On connait tous des gens qui voyagent beaucoup, mais quand on a visité 50 pays de la planète, on est déjà une exception vivante ! Or cette jeune femme du Connecticut est partie en solo pour faire le tour des 196 pays de la Terre !Elle s'est déjà rendue dans 186 pays depuis juillet 2015, il ne lui reste plus que 10 pays à parcourir pour briser le record du monde Guinness de la personne la plus rapide à voyager dans tous les États souverains. Son incroyable voyage s'appelle Expedition196 et elle circule en tant qu'ambassadeur pour la paix au nom de l'Institut international pour la paix par le tourisme. Elle partage son périple sur son compte instagram et sur son site Internet.Petit jeu ! Saurez-vous reconnaître tous les pays qu’elle a parcouru ?