Chez Thiriet

Le catalogue du glacier présente deux bûches au look immaculé, l’une glacée et l’autre pâtissière. La bûche « Instant Féerique » est surmontée d’élégantes boules de neige parsemées d’étoiles argentées. Des crèmes glacées façon chantilly et confiture de lait avec des morceaux de noisette sont acidulées d’une sauce à l’abricot. En forme de cristaux, la bûche « Rêve Polaire » allie les goûts de la noisette et du kalamansi , un petit fruit d’Asie à l’odeur de mandarine et au goût d’orange amère. (13,90 € et 15,90 € pour 8 personnes)

Instant féerique

Rêve polaire