Collants manufacture Gerbe

Voici une marque avec une réputation qui n'est plus à démontrer. Tous leurs collants sont issus d'une fabrication traditionnelle artisanale réalisée à 100% en France. On trouve des produits classiques et d'autres bien plus fantaisistes. La collection créée par Gaspard Yurkievich est souvent très créative. Comptez une moyenne de 40€ les collants.

Astuce de la rédaction ? N'hésitez pas à cliquer sur le lien "fin de série" sur le site, car derrière sont proposées toutes les promotions du moment. De bonnes affaires à saisir !

Boutique Manufacture Gerbe