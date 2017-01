A partir de 7 ans : Maître renard

Auteur : Frédéric VUAGNAT

Illustrateur : Charlène LE SCANFF

Editeur : Superlude

Distributeur : Iello (20/02/2015)

Prix Amazon : 23,52 €

2-4 joueurs

20 mn de jeu

Jeu de rapidité et reconnaissance tactile

Voilà un jeu qui commence à se faire connaître et apprécier du public ! Maître Renard envisage des vacances loin de son bois. Mais avant de partir, il lui faut désigner un remplaçant de qualité parmi les plus intrépides chapardeurs de la forêt. Chacun doit donc faire la preuve de son talent !

A chaque tour, 3 cartes missions sont retournées et révèlent animaux et objets à trouver. Les joueurs mettent alors leurs masques de renard pour ne plus voir. Puis, tous en même temps, et d’une seule main, ils cherchent à reconnaître et récupérer les animaux de leur mission dans la ferme. Quand un joueur pense avoir récupéré tout le butin, il stoppe le jeu et gagne un pion Butin si il ne s’est pas trompé. Mais évidemment il en perd un en cas d’erreur. Au cours de la partie, des pions Ruse, Serpent et Marteau viennent perturber le jeu. Le gagnant est le premier à avoir récolté 10 pions Butin.

Le concept de ce jeu est original et la reconnaissance tactile met parfois les plus grands en difficulté ! L’univers est attrayant et facile à aborder. Les adultes passeront un moment agréable, les enfants se régaleront !

