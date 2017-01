La science est magique

Pour les fans du Seigneur des Anneaux, et qui croient que la science est magique. En tout cas elle l’est restée pour moi… Sauf que je ne suis pas magicien. C’est Gandalf ici (Gallium, Néodyme, Aluminium, et Fluor). Plus de t-shirts à éléments chimiques dans mon autre galerie.

source