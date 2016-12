Projet 10 : Centre d’affaires – Eglise Saint Bernard – Lyon (France)

Voilà un projet qui n’a pas encore vu le jour et qui ne se fera peut-être jamais. L’Eglise Saint Bernard est désertée depuis les années 1990 et pourrait être transformée pour accueillir des bureaux. Mais une association s’oppose fermement au projet et demande que l’église retrouve sa destination de lieu de culte. A suivre !