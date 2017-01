De 5 à 10 ans : La chasse aux Gigamons

Cette chasse aux Gigamons entraîne les joueurs dans un univers graphiquement très mignon qui ravit les enfants. Elle se joue sur la base d’un mémory évolutif, puisque les tuiles utilisées sont remplacées grâce à la pioche. Si on obtient deux tuiles identiques, on gagne des pouvoirs. Et ce sont ces pouvoirs qui, bien employés, pimentent le jeu de mémory. Mais c’est en trouvant trois tuiles identiques que l’on reçoit un gigamon, et il en faut trois pour gagner la partie ! Les parties sont suffisamment rapides pour plaire aux plus jeunes et, avec son petit côté stratégique, restent intéressantes pour les plus grands. Aucune raison de se priver de partir à la chasse !

Auteurs : Karim AOUIDAD et Johann ROUSSEL

Illustrateur : Marie-Anne BONNETERRE

Editeur : Elemon Games 2-4 joueurs

Distributeur : Olympie (06/2014) 15 mn de jeu

Prix Amazon : 24,79 € Jeu de tuiles

