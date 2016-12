Baguette à la pourtargue, aux courgettes et pesto à la roquette

Mettez les œufs dans une casserole, couvrir d'eau à

température ambiante et porter à ébullition. Eteindre le feu au bout de 3

minutes, refroidir les œufs immédiatement sous l'eau fraîche du robinet puis

les décortiquer. Laver et couper les courgettes, les couper en fines tranches

avec une mandoline et les griller sur une plaque chauffante.

Pour réaliser le pesto, remplir le bol du mixeur avec la

roquette et le basilic (garder de côté quelques feuilles de chaque). Rajouter

le sel et le poivre, les pignons de pin et l'ail, puis faire fonctionner

l'appareil en ajoutant de l'huile de d’olive jusqu'à obtenir une sauce pas trop

lisse.

Couper la baguette, enlever un peu de mie au centre et

répandre sur les deux côtés du pain une couche du pesto. Rajouter la moitié des

courgettes, des œufs de caille découpés, de fines lamelles de poutargue, ainsi que le basilic et la roquette

mis de côté. Recouvrir avec les courgettes restantes, refermer avec l'autre

moitié de la baguette, écraser un peu et laisser reposer pendant au moins une

heure avant de couper en portions et servir.

Bon appétit !