Equilibré et gourmand : le gâteau nature

Souvent, on a tendance à allier gourmandise et excès. Des recettes trop riches, trop lourdes, trop sucrées, et c'est la cata assurée ! Mais il existe des recettes délicieuses et peu caloriques. C’est notamment le cas du gâteau au yaourt nature, une douceur simple et facile à concocter qui ravira petits et grands.