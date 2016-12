Quiche poêlée de légumes grillés

La quiche est très certainement la "tarte" la plus appréciée dans les foyers français ! Facile à préparer et particulièrement goûteuse, elle séduit petits et grands de 7 à 77 ans. Pour ceux et celles qui souhaiteraient sortir un peu des sentiers battus lors du prochain repas, voici une petite recette de quiche légèrement plus audacieuse et tout aussi savoureuse !