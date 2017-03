10 astuces pour mieux vendre sur LeBonCoin

C’est la crise pour tout le monde, mais pas pour le site LeBonCoin qui en profite justement et affiche une santé incroyable grâce à un nombre de visiteurs et d’acheteurs toujours plus important.

De votre côté vous êtes peut être déjà acheteur ou vendeur sur ce site, ou pas, mais avec ces quelques petites astuces, vous devriez accélérer et augmenter vos ventes de manière assez significative. Une bonne occasion pour faire les fonds de placard et pour s’y mettre sérieusement non ?

Un titre efficace.

Soyez court et explicite dans le titre, indiquez simplement la référence du produit, la marque, et n’hésitez pas à utiliser des majuscules pour les mots les plus importants. Par exemple si vous vendez un iPhone, n’hésitez pas à écrire IPHONE. Ca démarquera votre annonce des autres.

Des photos visibles.

Si vous voulez que vos photos s’intègrent bien dans votre annonce, faites les en mode paysage, et si possible d’assez près. N’hésitez pas à en faire plusieurs.

Photos des détails.

Pour montrer à quel point votre appareil est en bon état, n’hésitez pas à faire des photos des endroits stratégiques qui peuvent s’user vite. Une bonne manière de montrer que vous avez pris soin de l’objet.

Quelques arguments de vente.

Quand vous avez acheté cet objet la première fois, vous aviez une bonne raison de le choisir, vous aviez quelques arguments de choc même. Et bien indiquez les dans votre annonce ! Mettez vous à la place d’un vendeur, et donnez envie à l'acheteur potentiel de profiter lui aussi des bénéfices de votre objet.

On laisse le numéro de téléphone.

Parce que beaucoup d’acheteurs sur LeBonCoin ne veulent pas utiliser les mails, mais préfèrent passer un coup de fil. On n’hésite pas donc, si possible un numéro de smartphone, histoire de pouvoir bloquer les numéros abusifs.

Etre précis sur sa localisation et ses disponibilités.

Si vous indiquez précisément le lieu où l’objet est récupérable et vos disponibilités habituelles, ça aidera l’acheteur à se projeter, ça évite les aller-retour, et ça augmentera vos chances de vendre !

Pas de « prix négociable ».

Indiquez directement le prix le plus bas auquel vous voulez le vendre, et indiquez « prix non négociable », ça vous évitera des aller-retour interminables et ça évitera de donner l’impression que vous ne savez pas ce que vous voulez.

Reposter son annonce plutôt que de payer une remonté en tête de liste.

En reportant votre annonce, vous la remettez automatiquement tout en haut de la liste. Donc oui, pour les objets difficiles à vendre, ou trop présents sur LeBonCoin, n’hésitez pas à supprimer et reposter.

Le bon timing.

Poser son annonce avant midi en semaine, ou le vendredi en fin d’après-midi. Et oui, ce sont les heures où les acheteurs prennent plus le temps pour lire les annonces, donc le bon moment pour être en haut de la liste !

Etre réactif.

Quand un acheteur cherche un objet, il va probablement contacter plusieurs vendeurs potentiels. Soyez le premier à réagir ! Ne tardez pas à répondre à une sollicitation et vous serez le premier à vendre !

Si vous avez d’autres astuces ou conseils à partager pour réussir vos ventes sur LeBonCoin, on attend toutes vos idées en commentaires ! :-)