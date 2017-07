10 citations inspirantes de célébrités ayant connus l'échec

Voici une liste de personnalités ayant dû surmonter de nombreux échecs... Saviez-vous qu'elles étaient passées par là ?

1 -Les Beatles :

On ne les présente plus. Pourtant, les 4 mythiques anglais se sont vus refouler des studios d'enregistrement à cause de leur musique qui n'était pas commercialisable selon les professionnels de l'époque... Leur détermination et leur acharnement a fait la différence et ont été la clé de leur succès planétaire.

"Tout se terminera bien à la fin. Si ça ne se termine pas bien, ce n'est pas la fin". John Lennon

2 - Steven Spielberg

Qui oserait remettre en cause le talent de cinéaste de Steven Spielberg ? Pourtant, il a été refusé par trois fois à l’université de Californie de Théâtre, cinéma et télévision. Ce n'est pas cela qui l'a démotivé, il a persévéré dans une autre université et on connait la suite... Cet immense réalisateur a cru en son génie !

"Toutes les bonnes idées commencent par de mauvaises idées. C’est pourquoi cela prend si longtemps". Steven Spielberg

3 - Thomas Edison

Les professeurs de Thomas Edisonn l'avaient catalogué « hyperactif, trop bête pour apprendre quoi que ce soit ». Plus tard, ses deux premiers employeurs l'ont licencié l'un après l'autre car ils l'estimaient « pas assez productif au titre d’inventeur ». A la fin de sa vie, Thomas Edison fut pourtant détenteur de plus 1000 brevets et la postérité le connait comme l'inventeur officiel de l’ampoule électrique. Pas si mal pour un idiot hyperactif...

"Je n’ai pas échoué. J’ai simplement trouvé 10000 solutions qui ne fonctionnent pas". Thomas. Edison

4 - Jeanne Moreau

On imagine difficilement le parcours de Jeanne Moreau... Son père ne croyait pas en elle et l'a fichue à la porte. Un directeur de casting lui a stipulé qu'elle n'était pas assez jolie pour devenir actrice. Passionnée, Jeanne Moreau n'a jamais renoncé et c'est le réalisateur Orson Welles qui lui permettra de faire exploser son talent. Peu d'actrices peuvent prétendre à un tel bilan : cette française d'exception a joué dans près de 100 films, a gagné de nombreux prix et est devenue la première femme élue à l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France !

"Vivre, c'est prendre des risques". Jeanne Moreau

5 - JK Rowling

L'histoire de la créatrice d'Harry Potter est connue. L'écrivain a rédigé les aventures du célèbres sorciers alors qu'elle était sans emploi et vivait d'allocations. Cette même histoire a été refusée plein de fois avant qu'un éditeur se décide à la publier, timidement... On connait le raz de marée que fut la suite.

"Il est impossible de vivre sans ne jamais échouer". J.K. Rowling

6 - Vincent Van Gogh :

Une seule toile. Cet artiste à la renommée internationale n'a vendu qu'une seule toile de son vivant. A un ami en plus ! Alors que ses tableaux battent des records à chaque vente, lui a connu la faim. Mais jamais il n'a cessé de peindre pour réaliser plus de 800 chefs d’œuvres de son vivant.

"Si vous entendez une voix qui vous dit "tu ne peux pas peindre", alors peignez par tous les moyens possibles et cette voix se taira". Vincent Van Gogh

7 - Michael Jordan

Au lycée, l'immense basketteur a été viré de son équipe de baseball. Et s'il est rentré en larme chez lui, il n'a rien lâché et a persévéré. Sa carrière a été ponctuée de grands succès et d'échecs, il a mis un terme une première fois à celle-ci à 30 ans, après le décès de son père, il s'est essayé un temps au Baseball puis est revenu en NBA, est reparti, est revenu...

Michael Jordan a toujours déclaré que ses échecs faisaient partie intégrante de sa réussite : « J’ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J’ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m’a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j’ai raté. »

"J’ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c’est pourquoi je réussis". Michael Jordan

8 - Oprah Winfrey

Celle qui est l’une des femmes les plus riches des Etats-Unis a été qualifié à 22 ans d’ « inapte pour la télévision » par les gens de ce milieu et licenciée de son poste. Oprah est désormais une star de la télé américaine et a développé un véritable empire sur son nom...

« Il nous arrive parfois d’être concentrés sur la difficulté de notre ascension au point de perdre de vue la nécessité de nous montrer reconnaissants pour le simple fait d’avoir une montagne à escalader. »

"Pensez comme une reine. Une reine n’a pas peur d’échouer. L’échec est un tremplin à la grandeur". Oprah Winfrey

9 - Elvis Presley

A la fin de sa première représentation, on le congédie en lui expliquant qu'il n'a rien à faire avec le monde de la musique. Pire on rajoute « qu’il ferait mieux de conduire un camion ». Sa façon de danser avec des coups brusques de bassin lui vaut le surnom de « Pelvis »... Difficile de croire que peu de temps après, les cheveux teints en noir, ces mêmes mouvements rendront les foules hystériques !

“L’ambition est un rêve avec un moteur à injection.” Elvis Presley

10 - Steve Jobs

Steve Jobs a réussi l'exploit d'être licencié de la société qu’il avait lui-même créée ! Pas mal non ? Bon, quelques années après, il la réintégrera pour créer les célèbres iPod et iPhone dont le succès est désormais historique.

« Je ne l’ai pas compris alors, mais il s’est avéré que le fait d’avoir été viré d’Apple était la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. Le poids de la réussite a été remplacé par la légèreté d’être à nouveau un débutant sans certitudes. Cela m’a libéré pour entrer dans une des périodes les plus créatives de ma vie. »

"Si vous regardez avec attention, la plupart des succès obtenus du jour au lendemain prennent beaucoup de temps". Steve Jobs

On peut tomber, ce n'est pas grave. On se relève et on continue !