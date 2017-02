14 février 2017 : Un doodle pour la Saint Valentin

C’est avec un couple de pangolins que Google fête la Saint valentin cette année. Savez-vous pourquoi ?

Petit animal d'Asie et d'Afrique

Le pangolin, seul mammifère à écailles, vit à l’état sauvage en Asie et en Afrique. On en connaît 8 espèces différentes, 4 sur chaque continent. Cet animal se nourrit d’insectes : c’est un fourmilier qui favorise l’équilibre écologique des forêts tropicales et savanes où on le trouve. Sa langue, plus longue que tout son corps, est si visqueuse que les insectes y restent collés. Généralement nocturne, tantôt terrestre, tantôt arboricole, sa vue est médiocre, ce qu’il compense largement par un odorat exceptionnel et une ouïe fine. Plutôt solitaires, le mâle et la femelle ne se rencontrent que lors de la période de reproduction. En cas de danger, ce petit animal de 30 à 80 cm s’enroule sur lui-même et hérisse ses écailles pour blesser son agresseur. Il est très difficile à élever en captivité, du fait de son alimentation, de sa santé et de son comportement.

Un braconnage intense

Si Google le met ainsi à l’honneur, c’est que le pangolin est le mammifère le plus braconné dans le monde, d’où les nombreux efforts pour le protéger. Aujourd’hui sa population mondiale n’a pas été estimée, mais on sait que plus d‘un million d’entre eux ont été chassés ces dix dernières années. Ce qui intéresse chez le pangolin, ce sont ses écailles et sa chair. On dit sa chair délectable, elle se vend à plus de 300 euros la livre. Quant à ses écailles, elles auraient de nombreuses vertus thérapeutiques. Une cargaison de 4,4 tonnes d’écailles a été découverte en juin 2016 à Hong-Kong. On estime sa valeur à 1,13 millions d’euros. Et la Chine a aussi fait une saisie record de 3 tonnes au mois de décembre, c’est dire si ce trafic est actif. Suivant la qualité du produit, le kilo d’écailles peut se vendre entre 600 et 1000 euros… La protection de l’espèce étant assez sévère en Asie, ce sont actuellement les pangolins africains qui font l’objet de la chasse la plus meurtrière.

Un jeu en 4 parties

Le doodle d'aujourd’hui met à l’honneur le pangolin des Philippines. Par un petit jeu en 4 parties, le joueur est inviter à aider Monsieur Pangolin à se préparer à retrouver sa belle pour la fêter dignement.

Pour la première étape, direction le Ghana où il s’agit de ramasser les fèves de cacao pour faire un délicieux gâteau. L’Inde est le décor du deuxième jeu. Là Mr Pangolin doit récolter de petites notes de musiques afin de composer la sérénade qui fera succomber Madame. En route ensuite pour la Chine où il faudra récupérer le plus de rubans possible, pour une danse envoûtante. Enfin notre ami arrive aux Philippines où, pour terminer ses préparatifs, il lui faut cueillir le plus fabuleux des bouquets. Notre amoureux, fin prêt, rejoint alors sa dulcinée, par un coucher de soleil somptueux. Malheureusement, il est tellement chargé que tout lui échappe… et il se retrouve les mains vides ! Après un instant de désespoir, nos deux tourtereaux envisagent une autre manière de fêter la Saint Valentin : un temps à partager, en toute simplicité !