15 maillots une pièce pour cet été

Le maillot de bain une pièce est LA star de cet été, voici une sélection colorée !

Souvent associé aux années 80 mais aussi au sport aquatique, pendant longtemps, le maillot une pièce avait mauvaise presse ! Mais pourtant, il a eu le courage de revenir en force pour cet été 2017.

L'avantage de cette forme de maillot c'est qu'on peut le prendre avec nous tant pour aller faire bronzette au bord de la plage que pour aller à l'assaut des vagues (et ainsi et éviter tout drame de perte du haut) !

Pour vous aider à choisir votre allié pour vos vacances, voici 15 maillots qui m'ont tapé dans l'oeil !

La Redoute :

On adore les motifs rétros qui donnent un petit côté vintage. A vous le charme de Brigitte Bardot !

Mon petit Bikini x Noholita :

C’est incontestablement la collab’ la plus réussie de cet été, du coup, c’est un peu compliqué de choisir. Mais on va dire que le kaki et le laçage dans le dos sont les deux éléments phares de cet été donc autant mêler tous les éléments fashion en même temps !

Chiara Ferragni :

Elle est LA blogueuse la plus influente du monde, quoi de plus normal que de s'intéresser à sa collection qui arbore son signe distinctif habituel, le clignement d'oeil ? Pas simple à assumer mais pourtant très sexy et féminin dans les découpes de la poitrine !

Etam :

Tout le charme des années 20 réuni dans un maillot à pois ! On adore les découpes sur le ventre et le décolleté qui change !

Banana Moon :

L'ananas est LE motif de cette saison donc autant l'adopter aussi sur votre maillot... Et si en plus vous souhaitez avoir un teint halé pour votre dos, pas de doute, ce maillot est fait pour vous !

Galeries Lafayette :

On garde un esprit enfantin avec cette coupe aussi fraîche que très mignonne ! Quand les couleurs s'harmonisent avec une forme aussi adorable, on a incontestablement le maillot parfait !

H&M :

Un maillot de bain une pièce qui propose un décolleté joli mais pas trop plongeant est assez rare donc il fallait impérativement que cette pièce signée H&M fasse partie de notre sélection !

Anja Paris :

Le rouge fatal qui est vital à votre garde-robe pour cet été ! Il saura faire effet tant sur la plage qu’avec une jupe longue pour se balader !

Urban Outfitter :

On ne peut pas nier le côté Lolita de ce maillot une pièce mais il est tout à fait charmant… Et puis, pour les angoissées des traces de maillot de bain, cette absence de bretelles saura vous aider dans votre lutte !

Ysé Lingerie :

Ce maillot est simple mais c’est aussi pour ça qu’on l’aime ! Il n’y a aucun doute qu’Ysé Lingerie signe ici un intemporel qui va vous accompagner pour plus d’un voyage !

Princesse Tam Tam :

Comment ne pas penser à la robe de JLo quand on voit ce maillot ? Rien que son nom, Voyage Voyage est tout un programme !

Darjeeling :

On a un maillot sans prétention mais qui se révèle plus séduisant qu'il ne semble... Ici on joue avec le détail et notamment celui des bretelles.

Eres :

Ce sont un peu les spécialistes du maillot de bain, il est donc essentiel d'aller s'inspirer de ce qu'ils font. Pour le plus grand malheurs de nos porte-monnaies, il est difficile de rester de marbre devant ce modèle !

Roxy :

Cette marque est souvent associée aux sports un peu extrêmes mais pourtant quelques pépites très féminines se cachent dans cette collection 2017 et notamment ce maillot !

Ôdabaïa :

Cette marque se dit être une ôde à la plage et on comprend pourquoi quand on voit le large choix de maillots tous plus féminins et originaux les uns que les autres ! Puisqu’on doit en choisir qu’un seul, le coup de cœur est ce maillot rose poudré qui très élégant.

Alors, avec quel maillot allez-vous parader cet été ?