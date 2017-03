20 mars 2017 : un doodle pour chaque hémisphère

Si on célèbre le printemps par chez nous, c'est déjà l’Automne dans l’hémisphère Sud ! Un petit mulot nous fait vivre chacune de ces saisons à sa façon dans les animations doodle du jour.

En ce 20 mars, jour et nuit auront une durée égale de 12h, partout sur la Terre. On appelle ce jour particulier un équinoxe. Étymologiquement, ce mot est construit à partir des termes latins aequus (égal) et nox (nuit). Par convention, on lie ce jour d’équinoxe au changement de saison. A nous le printemps !

Le mulot de Google

C’est l’automne ? Le petit mulot de l’animation de Google gambade dans les feuilles mortes, s’emmitoufle déjà et se réconforte d’une boisson chaude. Mais si c’est le printemps qui se montre dans les parterres fleuris, alors mulot se réveille, s’étire et sort cueillir la plus lumineuse des fleurs pour embellir son intérieur. Une invitation à en faire tout autant !

Jour et nuit auront des durées vraiment égales ?

En vérité, la sensation de jour restera plus longue que celle de nuit. En effet, à la surface de la Terre, on observe le Soleil comme une sphère lumineuse, et non comme un point. On va donc commencer à voir son halo éclaircir le ciel nocturne bien avant que le centre de l’astre lui-même ne passe l’horizon. Le même phénomène se produit au moment du crépuscule : alors que le Soleil lui-même a déjà passé la ligne d’horizon, on perçoit encore sa lumière. Le jour va durer 13 minutes de plus que la nuit au niveau de l’équateur, 15 minutes à Londres. A 100 km des pôles, la lumière du Soleil va être visible quasiment toute la journée.

Quelle date pour l’équinoxe de mars ?

La date de l’équinoxe est calculée pour chaque année. Pour des raisons astronomiques, les saisons n’ont pas toutes exactement la même durée. Si on ajoute à cela le phénomène des années bissextiles, l’équinoxe de mars peut avoir lieu les 19, 20 ou 21 mars (dans l’hémisphère Nord). Au XIXè et XXè siècles, il est toujours tombé un 20 ou un 21. Au cours de notre siècle, il tombera un 19 mars en 2044 et ne sera tombé un 21 mars qu’en 2003 et 2007. Merci les calculs savants !

Certains calendriers ont placé leur Nouvel An, leur premier jour de l’année, à cette date de l’équinoxe de printemps, comme par exemple le calendrier persan. Au delà des aspects astronomiques, cet équinoxe est un symbole fort des cultures traditionnelles qui en font une célébration du réveil de la nature. A nous d’ouvrir les yeux et d’observer autour de nous tout ce renouveau en action !