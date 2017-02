23 février 2017 : un doodle pour la découverte de 7 exoplanètes !

Aujourd’hui, le doodle de Google relaie une découverte de la Nasa qui confirme la découverte de 7 exoplanètes !

C'est totalement fou. L’organisme américain a mis en évidence l’existence de 7 exoplanètes rocheuses de la taille de la Terre, à « seulement » 40 années-lumière de nous (ce qui, vu des spécialistes, est plutôt proche de notre système). Le doodle met en scène la planète Terre qui, du bout de sa lunette astronomique, fait leur connaissance et communique son enthousiasme à la petite Lune qui lui tient compagnie.

Des exoplanètes ? Qu’est-ce que c’est que ça ?

Ce sont des planètes qui se trouvent hors du système solaire et qui sont en orbite autour d’une étoile. Leur potentielle existence fascine les astronomes depuis le 16ème siècle, mais ce n’est que dans les années 90 qu’on peut avoir des preuves indirectes de leur réalité. Depuis 2008, on sait obtenir ces preuves de manière directe, et cela a permis de dénombrer et confirmer plus de 3580 exoplanètes à ce jour.

Cette fois, ce sont 7 exoplanètes en orbite autour de la même étoile dont la présence a été confirmée. Leur système porte le nom de TRAPPIST-1, du nom du télescope belge installé au Chili (TRAPPIST) qui, le premier en mai 2016, a vu deux de ces exoplanètes. Depuis que les 2 premières exoplanètes ont été observées, le télescope spatial Spitzer, aidé de plusieurs autres observatoires terrestres, a confirmé leur existence et complété le système des 5 autres exoplanètes.

Les planètes désormais sont repérées par les lettres de b à h. TRAPPIST-1 a, c’est leur étoile, leur soleil en quelque sorte. (Pour en savoir plus)

Alors, ces 7 exoplanètes : qu’ont-elles de si particulier ?

C’est vrai, ça : pourquoi s’émerveiller de cette découverte, vu le nombre d’exoplanètes confirmées chaque année ? C’est que sur ces 7 planètes rocheuses, de la taille de la Terre, trois se trouvent dans la zone habitable autour de leur étoile. Mais toutes pourraient avoir de l’eau liquide présente sur leur sol. Et l’eau, on le sait bien, c’est la vie ! Cette découverte est capitale parce que c’est la première fois qu’un système tout entier semble aussi prometteur. Et c’est aussi un formidable encouragement à continuer l’observation des étoiles de même nature que TRAPPIST-1 a qui pourraient héberger elles aussi des systèmes d’exoplanètes à étudier de près.

Et maintenant ?

Les chercheurs de la Nasa comptent beaucoup sur le lancement du nouveau télescope spatial James Webb en 2018. Ce nouvel outil devrait être capable de leur transmettre toutes les informations sur les conditions atmosphériques des exoplanètes. Ces données sont indispensables pour répondre à toutes leurs questions. Existerait-il une forme de vie sur une des planètes de TRAPPIST-1 ? Pour le moment, place à l’imagination !

Cette vidéo issue du site de la NASA vous permettra de partager toute l’excitation des chercheurs suite à cette découverte.