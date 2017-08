5 astuces pour faire baisser la température de votre appartement

Histoire de ne pas mourir de chaud pendant la canicule…

Que l'on habite dans un petit appartement parisien, dans le sud ou dans le nord, la situation est pareille partout : il faut chaud. Très chaud. Trop chaud, parfois ! A tel point que nos appartements ressemblent presque à des fours, et que l'on guette la moindre source de fraîcheur. Bien sûr, on connaît tous les recommandations (clim, ventilo, volets fermés…), mais quand ce n'est pas possible ou que ça ne suffit pas, que faire ?

1. Utilisez une serviette humide comme par-soleil

Cette astuce est particulièrement utile si vous êtes sous les toits, et que vous avez des veluxs. A l'intérieur, placez une serviette humide. Non seulement celle-ci vous permettra de bloquer les rayons du soleil, mais en plus, en s'évaporant, l'eau va faire baisser la température.

2. Lavez le sol à l'eau froide

Non seulement cela vous rafraîchira les pieds à chaque pas, mais encore une fois, en s'évaporant, l'eau va une fois de plus avoir un impact sur la température !

3. Faites sécher votre linge dans les pièces à vivre

A-t-on besoin de vous répéter une 3ème fois le principe de l'évaporation ? Non ? Tant mieux. Sinon, voir les points 1 et 2 !

4. Ouvrez les fenêtres

Mais pas n'importe quand ! Attendez le coucher du soleil, quand la température baisse, et ouvrez tout d'un coup. Même s'il fait chaud dehors, cela fera circuler l'air, ce qui est essentiel, et permet toujours de se rafraîchir.

5. Débranchez !

L'ordi, la télé… Même en veille, les appareils génèrent de la chaleur. Alors on en profite pour faire un break technologique, on se prend un bon bouquin, et on se pose avec quelque chose de frais à boire. Alors, on est pas bien là ?