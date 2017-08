5 astuces pour faire du sport malgré la chaleur.

On garde le rythme même en été !

On le sait, le plus compliqué dans le sport c'est de tenir le rythme. On est motivé mais parfois toutes les conditions ne sont pas réunies pour pratiquer une activité sportive régulièrement.

Avec Train Me j'ai voulu partir à la chasse aux bonnes idées pour continuer à se muscler sans danger, malgré les températures estivales :

1 - On s'hydrate : ça peut paraître évident mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui font du sport, qui sortent courir ou font du fitness sans avoir une petite bouteille d'eau pas loin ! On n’oublie pas de boire (de l’eau ^^)

2 - On travaille à l'ombre : on évite le soleil, ça c'est logique. Si vous avez la chance d'avoir un bel espace extérieur avec une zone ombragée, prenez vite vos accessoires et privilégiez cet espace. Mais attention, on évite malgré tout les heures les plus chaudes de la journée.

3 - On pense à faire du sport à l'intérieur : qui a dit qu'on devait faire du sport que dehors ? En indoor, on peut faire plein de choses, c'est l'occasion de faire des abdos/fessiers !

4 - On choisit son sport : on ne va pas prendre le risque de sortir courir pendant des dizaines de kilomètres donc on peut privilégier le yoga ou le pilate, des sports qui éviteront de faire trop mal à notre organisme, les fréquences cardiaques resteront douces et vous ne ferez pas trop mal à votre corps.

5 - On file à la piscine : c'est tout aussi efficace et moins traumatisant pour le corps. Mais attention, on ne se contente pas de faire des longueurs, on voit les choses en grand ! Pourquoi vous ne feriez-vous pas quelques exercices supplémentaires dans l'eau ?

- On tente les squats et les fentes : vous faites travailler votre corps sans que ça soit dangereux. Mais attention, même dans l'eau, on veille à adopter la bonne position !

- On se gaine : on vole la frite de son enfant, cousin, et on tente de rester en équilibre

- On travaille les jambes avec une planche : un seul objectif, la rabattre avec vos jambes, ça va vous gainer et vous muscler les jambes en même temps.

Attention, on garde en tête qu'en cas de très fortes chaleurs, on évite de pratiquer une activité trop physique, c'est bien aussi de souffler de temps en temps...

Alors, prêts à passer à l’action ?