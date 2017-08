5 astuces pour mieux dormir en été

Avec la chaleur, pas facile de trouver le sommeil. Besoin d'un coup de main ? On a tout ce qu'il faut pour vous !

On a beau adorer l'été, on se passerait quand même bien de la terrible chaleur qui règne même en pleine nuit. Comment fermer l’œil quand il fait encore plus de 25 degrés dans notre appartement ? Pour dormir au frais, il existe heureusement quelques petites astuces à adopter. Promis, votre sommeil en sera nettement amélioré !

1 - Mouillez vos draps

On ne parle pas de vider un seau d'eau dans votre lit, simplement d'humidifier légèrement vos draps à l'aide d'un brumisateur. Cela va non seulement vous apporter de la fraîcheur au moindre courant d'air, mais en plus, en s'évaporant, l'eau va faire baisser la température. Que du positif.

2 - Utilisez des bouillottes glacées

Au lieu de la bouillotte d'eau chaude que vous utilisez en hiver, placez-là au congélo la journée. Sous les draps, elle rafraîchira votre lit et donc votre corps. L'idéal ? La placer au niveau de vos pieds et laisser la fraîcheur se propager.

3 - Zappez la douche glacée

Sur le moment, ça paraît une bonne idée. Mais votre corps va chauffer pour compenser l'écart de température, et au final, vous aurez plus chaud. Préférez une douche tiède, l'effet sera beaucoup plus efficace.

4 - Buvez de l'eau… Tiède

L'eau glacée est attrayante, certes, mais elle donne un mauvais signal à l'organisme, qui va croire qu'il fait frais, et stoppera la sudation et donc l'élimination de la chaleur. L'idéal ? Boire de l'eau entre 12 et 14 degrés. Suffisamment frais pour ne pas être désagréable, mais pas trop froid pour ne pas nuire à l'organisme.

5 - Oubliez les écrans

La lumière diffusée par la télé, les smartphones, les ordinateurs et les tablettes empêche de bien dormir. Et avec la chaleur, on n'a vraiment pas besoin de ça…