5 astuces pour réussir son footing

On pense tous savoir courir mais si tout n’était pas aussi simple que ça ?

Le footing est un sport accessible à tous, pourtant bien le pratiquer n’est pas une chose si évidente que ça. En fan de footing, j’ai voulu en savoir un peu plus sur ce qu’était une « bonne course ». C’est donc auprès de TrainMe que je suis allée à la pêche aux informations.

Voici donc 5 astuces pour réussir pour devenir des pros du footing !

1/ La paire de chaussures :

Il est impératif d'avoir une paire de baskets qui maintient bien la cheville. Petite astuce de pro, pour être sûr que vos baskets soient toujours optimales, changez-les tous les 1000 km.

2/ Soignez votre démarche

Pour assurer votre footing, pensez à maîtriser une bonne technique de course à savoir d'abord le talon et ensuite la pointe du pied.

3/ Bien choisir le lieu de votre course

Pour le bien de vos genoux et de votre dos, pensez à courir ailleurs que sur du béton. Profitez de l'été pour aller vous défouler sur le sable qui est plus souple. Chose non négligeable, le sable fin sera un tantinet plus difficile pour les muscles mais ça vous fera plus travailler !

4/ On respire !

L'astuce du coach c'est de respirer avec le haut des côtes, c'est indispensable, on appelle ça la respiration de l'effort. Cette technique apporte plus d'oxygène donc fatalement ça vous aide à garder le rythme. Pour info, cette respiration est également très utile pour le yoga.

5/ L'étirement

On oublie nos cours d'EPS, PAS D'ÉTIREMENTS À CHAUD ! Il est préférable pour vos muscles de vous étirer le lendemain et surtout pas immédiatement après l'effort. Après votre footing, pensez à marcher 5-10 minutes, ça cassera moins vos fibres musculaires.

Pour conclure, on démarre doucement son footing avec une marche rapide pendant 5 ou 10 minutes en fonction du temps que vous avez, ça aidera à préparer votre corps et surtout votre système nerveux.

Un mot à retenir pour assurer votre footing : PROGRESSIF ! Il faut y aller doucement et écouter son corps. Un bon repère pour voir si vous n'y aller pas trop fort, vous devez être en mesure de tenir une discussion durant tout votre footing, si vous avez le souffle court c'est que vous y aller trop fort.

Alors, on se retrouver pour un petit footing ?