5 astuces testées et approuvées contre la migraine

Les violents maux de tête ne sont pas une fatalité : il existe des petites astuces pour se soulager un minimum en cas de douleurs.

Tous les migraineux le savent : il n'y a rien de pire qu'une grosse migraine qui arrive quand on ne s'y attend pas. Et quand on n'a pas ses médicaments sous la main, c'est vite la catastrophe : nausées, étourdissements, sensibilité au bruit et à la lumière... Difficile de continuer à travailler dans ces conditions ! Heureusement, il existe quelques techniques testées et approuvées par les migraineux pour aller (un peu) mieux.

1. Le noir et le silence

Si vous en avez la possibilité, isolez-vous. Dans le noir, sans le moindre bruit : c'est le seul environnement vraiment propice pour faire passer une migraine. Pas forcément pratique quand on est au bureau, mais salvateur.

2. Le froid

Une serviette humide enroulée autour de la tête, ou encore mieux : un pack de glace posé au niveau de la nuque. Cela permet d'engourdir la douleur et de la calmer petit à petit. Attention, cependant, cela risque de vous donner des frissons.

3. Les auto-massages

Il existe quelques points de pression qui permettent de soulager les douleurs. On connaît tous ceux au niveau des tempes, mais il en existe aussi à la base du cou, entre les sourcils ou encore le long de l'arcade sourcilière.

4. Le café

Une tasse de café serré, un thé ou un coca peuvent aussi vous faire grand bien. La caféine va venir agir sur les vaisseaux sanguins du cerveau, avec un effet constricteur qui soulage les migraines.

5. Les huiles essentielles

L'huile essentielle de menthe ou de lavande a également des vertus apaisantes pour les mots de tête. On l'applique sur les tempes et à la base du cou (sur les points de pression !) et on effectue un petit massage. Hyper efficace.

