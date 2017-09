5 bonnes raisons d'aller en Toscane

Vous avez toujours eu envie de découvrir la Toscane ? Voici 5 bonnes raisons pour sauter le pas !

Parce que Florence détient à elle seule 25% du patrimoine artistique de l’Italie

Et c’est pas rien ! La Toscane est un véritable bijou artistique, elle comporte des musées et des œuvres architecturales à couper le souffle. Il y a évidemment le Musée des Offices (où vous pourrez admirer, entre autres, la Naissance de Vénus de Botticelli) mais aussi d’autres merveilles comme la Galerie de l’Académie, les superbes cathédrales de Sienne et Florence, la tour de Pise…. La liste est longue. Une chose est sûre : impossible de s’ennuyer !

Parce qu’on y mange quand même très bien

Ce n’est pas nouveau, me direz-vous, mais les italiens ont quand même un don pour sublimer nos papilles. La cuisine toscane est moins réputée que sa cousine napolitaine, mais sa qualité n’en est pas moindre ! On se laisse emporter par les plats traditionnels comme le ragoût au sanglier ou les tartines de truffes, mais aussi par les grands classiques : pâtes, pizzas, gnocchis… Il y en a pour tous les goûts ! Petit plus : si vous êtes végétarien, vous n’aurez aucun problème pour vous régaler quand même.

Parce que c’est dépaysant mais pas loin

Et oui, le grand avantage de l’Italie, c’est que c’est pas très loin ! Vous pourrez vous y rendre, au choix, en voiture en train ou en avion. Mais les paysages toscans, avec leurs vallons décorés de cyprès et le climat très sec dépaysent tout à fait : on a vraiment l’impression d’être dans un monde à part.

Parce que le climat est plus que doux

L’été, « doux » est un véritable euphémisme : il y fait environ 35 degrés entre juillet et mi-août. Si vous aimez le soleil et la chaleur, alors c’est pour vous ! Mais les températures peuvent également atteindre un doux 20-25 aux mois printaniers (mars-avril-mai), avec le soleil toujours au rendez-vous. Qui dit mieux ?

Parce que les villes côtoient des collines verdoyantes

La campagne toscane, dont le Chianti (connu pour son vin savoureux), est maculé de petites fermes et exploitations agricoles. On y trouve principalement des oliviers, des tournesols, des tomates, et des vignes bien entendu ! Tout ceci est aux portes des villes, même des plus grandes comme Pise ou Florence. Que c’est agréable d’observer, depuis la ville, un panorama vert….

Ciao a tutti, on se voit en Toscane !

toscane - Vous n'avez pas le droit de voir cet objet.