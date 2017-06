5 bonnes raisons de ne pas partir en vacances en été

Oui, il peut y avoir de bonnes raisons de ne pas partir en vacances ! La preuve.

Ah, le retour du soleil. Depuis qu'il a pointé le bout de son nez, les gens ne pensent qu'à une chose : partir en vacances pour en profiter ! Mais tout le monde n'a malheureusement pas cette chance. Allez, ce n'est pas si grave. Il y a plein d'avantages à ne pas prendre de vacances pendant les mois de juillet et août.

1. Ça coûte moins cher hors-saison

Dès le mois de septembre et la rentrée scolaire, la plupart des prix sont cassés. On trouve des vacances pour vraiment pas cher, et les températures sont toujours largement suffisantes pour profiter de la mer, de la piscine… C'est l'été indien !

2. Ça laisse des jours de congés pour aller au ski

Si vous êtes plus neige que plage, gardez vos jours de congé pour profiter de l'hiver, plutôt que de les utiliser en été.

3. Ça fera plaisir à vos collègues

Vous savez, tous ceux qui ont des enfants et qui ne peuvent pas partir en dehors des vacances scolaires ? En leur laissant libre choix des congés pendant les vacances d'été, ils vous seront reconnaissants, voire redevables, et c'est toujours bon à prendre.

4. A vous les villes vides !

Vive le mois d'août, les places dans le métro, les terrasses des cafés désertées, les collègues loin du bureau. En un mot ? Tranquillité. Qu'est-ce que ça fait du bien…

5. Vous pourrez vous faire plaindre par vos collègues

"Quoi, tu n'es pas parti cet été ? Tu n'as vraiment pas de chance". Si seulement vos collègues savaient que, si vous n'avez pas pris de vacances, c'est pour mieux les narguer quelques semaines plus tard…

Et vous, vous partez en vacances cet été ?

via GIPHY