5 bonnes raisons de se faire tatouer avec ses copines

Que ce soit pour un tatouage de groupe ou des projets individuels, emmenez vos amies !

Un tatouage n'est jamais anodin. Généralement, c'est un projet mûrement réfléchi, que l'on désire, que l'on attend. Mais ce n'est pas une raison pour y aller en solo. Bien-sûr, certaines personnes préfèrent vivre le processus complètement seules. Pourtant, dans ce genre de situation, vos amies peuvent vous apporter beaucoup !

1 - Le cas d'un tatouage de groupe

Si bon nombre de personnes ont tendance à déconseiller les tatouages de couples, les "matching tattoos" entre copines ont nettement meilleure réputation. Peut-être parce que certaines amitiés sont faites pour durer pour toujours ! Alors, si vous arrivez à vous mettre toutes d'accord sur un modèle et que vous êtes sûres de vous, lancez-vous !

2 - Un petit coup de pouce pour oser

Deux cas de figure : soit c'est votre premier tatouage et vous flippez, soit vous en avez déjà... Mais vous avez quand même besoin d'un soutien psychologique ! Histoire d'oser passer la porte du tatoueur et de vous lancer.

3 - Une petite distraction contre la douleur

Si votre artiste est prévenu à l'avance, il devrait accepter sans trop de problèmes qu'une ou deux de vos amies assistent au tatouage (à une distance d'hygiène, of course). Avoir quelqu'un avec qui discuter vous aidera à oublier la douleur du tatouage et surtout : à passer le temps.

4 - Quelqu'un pour s'extasier

Une fois votre tatouage terminé, vous aurez envie de le montrer à tout le monde. Mais généralement, il faut attendre de le déballer de sa protection, au bout de quelques heures, pour pouvoir l'exposer. Si vos amies vous accompagnent, vous pourrez leur montrer immédiatement.

5 - Un moment inoubliable à partager

A chaque fois que vous regarderez votre tatouage, vous repenserez à ce moment un peu douloureux, mais inoubliable que vous avez partagé avec vos amies. Alors, lancez-vous !