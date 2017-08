5 choses à faire pendant votre prochain séjour à Londres

La capitale britannique regorge de petites pépites à découvrir. Vous y allez pour quelques jours et ne savez pas quoi faire ? Voici mes 5 incontournables !

Ah, Londres. La capitale britannique n'est qu'à 2h d'Eurostar de Paris, et c'est une destination de choix pour un petit weekend sympathique, en amoureux ou entre amis. Mais à chaque fois, on a l'impression de faire la même chose : Big Ben, Buckingham, le quartier de Soho et le Camden Market… Et si on changeait un peu nos habitudes ? Voici 5 spots à découvrir pour pimenter un peu votre expérience londonienne !

Le meilleur petit-dej / brunch :

Le Breakfast Club d'Angel. Un peu planqué par rapport aux autres, c'est le plus cool de tous, et en semaine, il n'y a pas la queue.

>> 31 Camden Passage, London N1 8EA

"You ought to spend a little more time trying to make something of yourself and a little less time trying to impress people." Une publication partagée par Yana C. (@antidotes) le 16 Août 2017 à 2h55 PDT

Le plus chouette musée :

Le V&A Museum of Childhood est plutôt cool, gratuit et rapide à visiter, on y retrouve des jouets de toutes les époques, c'est mon coup de coeur perso.

>> Cambridge Heath Road, E2 9PA

Le meilleur rooftop :

Le Frank's Café. Il faut y arriver un peu tôt parce que c'est vite rempli, mais c'est le meilleur spot pour voir un coucher de soleil de malade, et ils font un houmous de folie.

>> 10th Floor, Peckham Multi Story Carpark, 95A Rye Lane

Obligatory Franks Post #Franks #peckham #sunset #drinks #london Une publication partagée par Sophia Reynolds (@sophia_reynolds) le 15 Août 2017 à 23h35 PDT

La petite pause sympa à Camden :

Le Cereal Killer Café. C'est très hipster, pour le coup, mais au final, c'est toujours sympa de manger des céréales assis dans un lit au milieu de plein de souvenirs types vieilles tv, consoles, jeux, etc.

>> Stables Market, Mezz 2, Chalk Farm Rd

Le meilleur tea time :

Le Soho's Secret Tea House. Tu pousses la porte, et bam, t'es dans les années 40 et tu bois ton thé dans un cadre à l'ancienne en écoutant du jazz.

>> 29 Greek St, Soho, London W1D 5DH