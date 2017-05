5 déclarations d'amour de films qui vont vous mettre la larme à l'oeil

Parfois, les scénaristes des films imaginent des petites pépites, des déclarations d'amour qui nous font rêver. Petit florilège des plus belles de toutes.

La déclaration d'amour de Quand Harry rencontre Sally :

"J'adore que tu aies le nez qui coule quand il fait 20 degrés. J'adore que tu mettes une heure et demie pour commander un sandwich. J'adore la petite ride que tu as là quand tu me regardes comme si j'étais un dingue. Et j'adore que tu sois la dernière personne à laquelle j'ai envie de parler avant de me mettre au lit. Et ce n'est pas parce que je suis seul. Et que c'est la Saint-Sylvestre. Si je suis là, moi, ce soir, c'est parce que quand on se rend compte qu'on veut passer le reste de ses jours avec une femme, faut pas traîner des pieds, faut se lancer aussitôt que possible."

La déclaration d'amour de Big Fish:

"Je m'appelle Edward Bloom et je vous aime. Je viens de passer trois ans à travailler pour découvrir qui vous êtes. On m'a tiré dessus, j'ai été poignardé, piétiné plusieurs fois et j'ai eu deux fois des côtes cassées ! Mais ça en valait la peine, puisque vous êtes là, devant moi et que je peux enfin vous parler. Parce que je suis destiné à vous épouser."

La déclaration d'amour de N'oublie jamais :

"Le plus bel amour est celui qui éveille l’âme, et nous fait nous surpasser. Celui qui enflamme notre cœur et apaise nos esprit. C’est ce que tu m’as apporté. Et c'est ce que j'espère t'apporter jusqu'à la fin de mes jours. Je t'aime."

La déclaration d'amour de Titanic :

"Désormais, vous savez qu'il y avait un dénommé Jack Dawson et qu'il m'a sauvé. Je n'ai même pas une seule photo de lui. Il n'existe maintenant que dans ma mémoire."

La déclaration d'amour de (500) jours ensemble :

"J’adore son sourire, j’adore ses cheveux. J’adore ses genoux et la façon qu’elle a d’humidifier ses lèvres avant de parler. J’adore la tâche de naissance en forme de coeur qu’elle a sur son cou. J’adore quand elle dort."

Et vous, quelle est votre déclaration d'amour préférée ?