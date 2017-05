Prenez vos agendas, réservez vos soirées, parce qu'en mai, on file au cinéma !

Tout le monde aime le mois de mai, sa fête du travail, l'apogée du printemps et le retour tant attendu des tenues d'été ! Mais, pour tous les cinéphiles, cette période annonce surtout le déroulement du Festival de Cannes (du 17 au 28 mai) et l'invasion des blockbusters américains. Alors, entre deux éclaircies, voici 5 films à voir en mai 2017 :

1. Get Out (sortie le 3 mai 2017)

Jordan Peele du duo comique Key & Peele signe son premier film avec 'Get Out', l'histoire d'un jeune homme noir qui part à la rencontre de ses beaux-parents blancs dans un patelin isolé des Etats-Unis et qui devient la victime d'incidents inquiétants liés à sa couleur de peau. L'utilisation du racisme comme élément déclencheur d'un film d'horreur est originale et surtout très ambitieuse. Avec d'excellentes critiques outre-Atlantique (99% sur RottenTomatoes), 'Get Out' s’annonce comme une belle surprise à ne pas manquer !

2. Alien : Covenant (sortie le 10 mai 2017)

Encore un film à suspense et pas des moindres, le dernier volet de la saga Alien : Covenant. Bien qu’il s’agisse ici d'une suite directe à Prometheus (2012), Ridley Scott ne cache pas son intention de revenir aux sources de la franchise avec des visuels encore plus sombres et une ambiance définitivement plus angoissante. Seuls rescapés de l’équipage précédent, Michael Fassbender et Noomi Rapace seront cette-fois accompagnés de Guy Pearce, James Franco et Katherine Waterstone. Un beau casting saupoudré d’une bande-annonce pour le moins flippante, je suis partant ! Et vous ?

3. Les Fantômes d’Ismaël (sortie le 17 mai 2017)

Mathieu Amalric, Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg sous l’œil d’Arnaud Desplechin.

Ai-je besoin d’en dire plus ? Ce nouveau chef d’œuvre en perspective retrace l’histoire d'un cinéaste (Mathieu Amalric) dont la vie est soudainement chamboulée par le retour de sa femme (Marion Cotillard), qu'il pensait décédée depuis plus de vingt ans. Il est entre temps tombé amoureux de Sylvia (Charlotte Gainsbourg), qui va se battre pour le garder à ses côtés.

Les fantômes d’Ismaël aura le privilège d’ouvrir le 70ème Festival de Cannes, le 17 mai prochain.

4. Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar (Sortie le 24 mai 2017)

Six ans après ‘La Fontaine de Jouvence’, Jack Sparrow est de retour pour le cinquième chapitre de l’aventure ‘Pirates des Caraïbes’. Est-ce que Johnny Depp est encore assez populaire pour tenir la barque ? Voilà toute l’énigme autour de ce film dont la production fut extrêmement longue et chaotique. Pour y parvenir, Disney a mis le paquet pour attirer Javier Bardem et faire renaître Will Turner (Orlando Bloom) et Elisabeth Swann (Keira Knightley).

Allez, on a envie d’y croire encore une fois !

Insertion bande-annonce :

5. Marie-Francine (sortie le 31 mai 2017)

On a tous un acteur ou une actrice fétiche qu’on n’ose pas spécialement avouer. Pour ma part, il s’agit de Valérie Lemercier ! J’ai toujours aimé (à petites doses) son air coincé et ses répliques cuisantes. Le 31 mai prochain, je vais être servi car Valérie réalise et joue dans ‘Marie-Francine’, une comédie racontant l’histoire d’une femme de 50 ans qui vient revivre chez ses parents. Un Tanguy version XXL avec Patrick Timsit, Hélène Vincent et Denis Podalydès.

De bons fous rires en perspective !

Pour l’actualité du cinéma et les critiques des derniers films, visitez www.cinefilm.be