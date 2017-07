5 galères que connaissent toutes les filles à frange

Sur un coup de tête et un coup de ciseau, vous avez sans doute déjà décidé de porter la frange. Et si le résultat est plutôt joli, parfois, cela entraîne des galères dont on se passerait bien.

"Tiens, et si je me faisais une frange ?" Cette phrase, presque toutes les filles de la planète l'ont déjà pensée ou prononcée. C'est un moyen simple, rapide et efficace de changer de tête sans vraiment changer de coupe de cheveux. Mais cela s'accompagne parfois de petits inconvénients. 1. La frange ratée Soit la main de votre coiffeur a glissé, soit vous avez tenté de jouer vous-même les apprenties coiffeuses. Toujours est-il que le résultat est là et qu'il n'est pas jojo. Frange trop courte à la Jeanne d'Arc, pas droite, inégale… Heureusement, les cheveux, ça repousse ! via GIPHY 2. La frange qui repousse trop vite En parlant de repousse de cheveux… Parfois, c'est à se demander si votre frange ne vous joue pas des tours. Quelques jours à peine après l'avoir coupée, elle vous tombe déjà dans les yeux ! Eh oui, c'est de l'entretien… via GIPHY 3. La frange qui regraisse trop vite Parce qu'on a toutes le réflexe de tripoter notre frange et de l'aplatir avec notre main, cette zone de notre chevelure regraisse plus vite que le reste. Heureusement, un coup de shampoing sec, et c'est réglé ! via GIPHY 4. Le front qui transpire Qui l'eut cru ? Ça tient chaud, une frange ! Résultat, vous avec en permanence l'impression d'avoir le front qui dégouline de sueur. 100% glamour. via GIPHY 5. La frange qui ne tient pas en place Un coup de vent ? La voici dressée sur votre tête telle une crête de poulet. Un peu d'humidité ? Elle boucle, fait des frisottis. Décidément, votre frange n'y met pas du sien… La prochaine fois, on y réfléchira à deux fois avant de donner le coup de ciseaux fatidique ! via GIPHY