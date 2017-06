5 idées de boissons sans alcool pour se rafraîchir en été

Avec les fortes chaleurs, l'alcool est loin d'être une bonne idée. L'essentiel ? S'hydrater, mais pas sans y perdre le goût.

En soirée, autour d'un barbecue ou d'un apéro, ou tout simplement pour le goûter, on a parfois envie d'un peu plus que d'un simple verre d'eau pour se désaltérer. Mais mieux vaut éviter l'alcool, qui, combiné à la chaleur, risque de très vite nous monter à la tête. A la place, optez plutôt pour l'un de ces cocktails.

1. Le virgin mojito

Celui-ci est connu comme le loup blanc. Dans de l'eau pétillante, ajoutez de la glace pilée, un soupçon de sucre de canne, des feuilles de menthe fraîche et du citron vert. Mélangez, et savourez bien frais !

2. L'eau pimpée

Dans une carafe d'eau, ajoutez des fruits frais (ou surgelés) pour aromatiser. Pastèque, fraises, framboises, agrumes, mais aussi feuilles de menthe ou rondelles de concombre… Tout est possible ! A adapter selon votre goût.

3. La limonade revisitée

Dans de l'eau pétillante, ajoutez un trait de citron, du sucre de canne, des branches de romarin et de la lavande. Frais, original, 100% instagramable et surtout : 100% délicieux.

4. Le smoothie 100% fruits

Dans un blender, glissez des morceaux de vos fruits préférés. Toutes les combinaisons sont possibles ! Pour apporter de la texture, n'utilisez pas que des fruits qui rendent beaucoup de jus. Misez sur des bananes, ou encore de la mangue ou de l'avocat, qui donneront une texture un peu plus crémeuse.

5. La soupe froide

Dans un mixer, mélangez de la pastèque, des tomates, de la menthe et du concombre. Rajoutez un peu d'eau, et mixez le tout jusqu'à obtenir une texture bien liquide, et servez avec de la féta émiettée. Un régal !

via GIPHY