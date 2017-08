5 propriétés étonnantes du vinaigre blanc

En plus d’être très peu cher et écologique, le vinaigre blanc sert vraiment à tout… A utiliser sans modération! Voici 5 idées d’utilisation:

1. Un puissant détartrant

C’est peut-être son pouvoir le plus connu: le vinaigre blanc vient à bout de toutes les traces de calcaire, même les plus coriaces. Une bouilloire à nettoyer? Faites bouillir une solution composée à 50% d’eau et 50% de vinaigre et le tour sera joué! (N’oubliez pas cependant de rincer votre bouilloire ensuite pour éliminer le goût du vinaigre).

Un pommeau de douche aux jets inégaux? Laissez le tremper toute une nuit dans un saladier rempli d’eau et de vinaigre; vous verrez le résultat est étonnant!

2. Adieu les tâches coriaces!

Le saviez vous? Un chiffon imbibé de vinaigre blanc peut venir à bout de vos tâches les plus coriaces sur vos vêtements. Herbe, vin, sang… Personne n’y résiste! Il suffit de frotter le tissu taché avec le chiffon imbibé en mouvements circulaires. Il est d’ailleurs aussi fort utile pour éliminer les odeurs fortes dont il est difficile dont vos vêtements auraient du mal à se débarrasser!

3. Un anti-microbes 100% naturel

Si utilisé régulièrement, le vinaigre blanc est tout à fait efficace pour éliminer les microbes et faire un bon ménage, notamment dans votre frigo ou pour les toilettes! Un peu d’eau, beaucoup de vinaigre, et une éponge, et le tour est joué. Attention cependant à ne pas attendre que vos surfaces soient sales pour les nettoyer; le vinaigre étant moins agressif que l’eau de javel par exemple, il est aussi moins efficace en cas de grande saleté.

4. Des canalisations bouchées? Où ça?

Et oui, le vinaigre blanc sert aussi à entretenir vos canalisations! Il suffit d’en faire couler, pur, dans vos canalisations et de laisser agir (attention à ne pas rincer avant au moins 30mins). Tout comme pour le nettoyage, le vinaigre blanc est ici efficace que s’il est utilisé régulièrement.

5. Un démêlant peu commun!

C’est étonnant, et pourtant c’est vrai! Le vinaigre blanc sert aussi de démêlant. Une fois vos cheveux lavés et rincés, enduisez les de vinaigre. Laissez agir quelques instants avant de rincer abondamment; il n’est absolument pas nocif pour vos cheveux mais le rinçage sert à éliminer l’odeur. Pour plus d’efficacité, un rinçage à l’eau froide est conseillé! Après ceci vous pouvez dire adieu aux noeuds.

Un réel produit-miracle! De quoi mettre au chômage tous nos produits d’entretiens.