5 trucs à faire à Copenhague

Copenhague est une ville à laquelle on ne pense pas toujours et pourtant, elle est à visiter de toute urgence !

Copenhague est à 2 heures de Paris en avion, c'est la destination rêvée pour faire un break. Capitale accueillante par sa taille (à peine 600 000 habitants), elle se trouve sur l'île de Seeland, face au détroit d'Øresund qui sépare le Danemark de la Suède. Ville idéale pour les écolos, elle possède 400 kilomètres de piste cyclables. Ici les cyclistes sont rois et ça change de la France ! Je vous propose 5 trucs à faire impérativement si vous vous rendez là-bas.

1/ Le cimetière Assistens.

Établi en 1760, il tranche avec l'idée habituelle qu'on se fait d'un lieu pareil. C'est en réalité un véritable parc dans lequel les citadins se baladent régulièrement. Très agréable, à faire à pieds ou en vélo. On y trouve la tombe de Søren Kierkegaard ou de Hans Christian Andersen.

2/ Rundetårn

La tour ronde construite au XVIIè siècle n'a rien d'extraordinaire en elle-même. Cependant elle permet d'avoir une très belle vue de l'ensemble de la ville ce qui n'est pas négligeable ! Pour la gravir, un long couloir en hélice change des habituels escaliers. Une église dont on peut apercevoir le toit depuis le sommet de la tour fait également partie de l'édifice. Par ailleurs elle se situe dans un quartier très agréable, 100% piéton.

3/ Louisiana

Le Musée d'Art Moderne Louisiana est peut-être un de mes plus gros coups de cœur de mon voyage. Il ne se situe pas dans la ville même mais est accessible en 35 minutes de train. Parmi les plus célèbres musées d'art moderne au monde, son emplacement en fait un endroit plus spécial encore. Son parc donne sur la mer où on peut apercevoir la Suède. C'est un musée à taille humaine qui se visite en 4 heures. Petit point négatif : la boutique du musée, où vous pouvez dépenser un SMIC pour acheter juste un t-shirt. Mais « c'est le Danemark ! »

4/ Street food market

A ne pas rater si vous passez par la capitale. Véritable paradis pour les amateurs de food truck, un marché couvert qui propose toutes sortes de nourritures de la pizza aux rouleaux de printemps vegan en passant par les frites de patate douce, les hamburgers, les plats marocains... « Le Marché de la "bouffe de rue" a été inauguré au printemps 2014, à Papirøen, un complexe industriel qui, dans le passé, était dédié au stockage du papier. »

5/ Rendez-vous à Malmö !

Si vous êtes à Copenhague, vous n'êtes qu'à 50 minutes de la Suède, le saviez-vous ? Depuis juillet 2000, le pont de l'Øresund relie Copenhague à Malmö en Suède. Les tarifs varient selon que vous souhaitez vous y rendre en voiture, en train ou en bus... Pour ma part je vous conseille le bus, un aller-retour vous coûtera 14€ seulement. À Malmö les choses à faire sont nombreuses mais ne ratez surtout pas l'éco-quartier Västra Hamnen !

Le conseil principal que je vous donne (et que tout le monde vous donnera) c'est de traverser Copenhague en vélo, cela vous donnera un véritable avant-goût de la ville. Naviguez sans gps, perdez-vous et amusez-vous !